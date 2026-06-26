«Алые паруса» подняли спрос на отели в Петербурге на 10%, а VK Fest — на 30%

Спрос на размещение в Санкт-Петербурге во время крупных мероприятий заметно растет. По данным сервиса «Островок», в период музыкальных фестивалей VK Fest и «Ночь музыки» количество бронирований увеличилось на 30% по сравнению с предыдущими выходными, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным пороса, около половины российских туристов интересуются поездками на концерты и фестивали

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ По данным пороса, около половины российских туристов интересуются поездками на концерты и фестивали

Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

На время праздника выпускников «Алые паруса», который состоится в ближайшие выходные, количество бронирований выросло на 10%. На конец июля, в дни рок-фестиваля «Окна Открой», — на 11%. По данным опроса, около половины российских туристов интересуются поездками на концерты и фестивали: 25% уже имеют такой опыт, еще 23% хотели бы попробовать или уже запланировали подобную поездку.

По мнению экспертов, событийный туризм становится ключевым драйвером развития внутреннего туризма. Каждый шестой опрошенный пока не ездил на концерты, но хотел бы, а 6% уже планируют такие поездки. При этом Петербург остается одним из самых востребованных направлений для событийных путешествий.

Карина Дроздецкая