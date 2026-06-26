Запасы строительного сырья на Ставрополье оценили почти в 850 млн кубометров. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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Общий объем разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых в Ставропольском крае составляет 847,65 млн куб. м. На государственном балансе числятся 232 месторождения и участка недр по шести видам строительного сырья. Из общего объема запасов 276,73 млн куб. м находятся в распределенном фонде недр, еще 570,92 млн куб. м — в нераспределенном.

В перечень входят строительные и пильные камни, валунно-песчано-гравийные смеси, строительные пески, керамзитовые глины, а также кирпичные глины и суглинки. По данным мониторинга, в 2025 году перечень участков недр местного значения увеличился на пять и достиг 265.

По состоянию на 1 января 2026 года разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых в регионе ведут 92 недропользователя по 102 лицензиям. В течение 2025 года власти выдали семь новых лицензий, приостановили действие трех и аннулировали девять лицензий.

В документе также приведены данные о добыче за 2024 год. Наибольшие объемы пришлись на валунно-песчано-гравийные смеси — 6,7 млн куб. м. Кроме того, в крае добыли 793,3 тыс. куб. м строительных песков, 189,7 тыс. куб. м строительного камня, 122,5 тыс. куб. м кирпично-черепичного сырья и 79,3 тыс. куб. м пильного камня. Добыча керамзитовых глин в отчетном году не велась.