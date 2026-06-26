Производство рыбной продукции на Ставрополье перестало расти

Объем производства рыбы и переработанной рыбной продукции в Ставропольском крае в 2025 году не увеличился по сравнению с предыдущим годом и сохранился на уровне 3,5 тыс. т. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно документу, в 2023 году предприятия региона выпустили 3,6 тыс. т рыбы и продуктов ее переработки, что составило 96,7% от уровня 2022 года. В 2024 году производство вновь сократилось — до 3,5 тыс. т, или 96,5% к предыдущему году. В 2025 году выпуск остался на прежнем уровне, составив 100% к показателю 2024 года.

Переработкой водных биоресурсов в крае занимаются семь частных предприятий. Они работают преимущественно с рыбой, поступающей из других регионов России, включая сельдь, лосось, семгу, нерку, горбушу, тунца и мойву. При этом доля отрасли в общем объеме отгруженной промышленной продукции региона не превышает 0,05%.

Несмотря на отсутствие роста производства, в документе отмечается, что потребность населения в рыбной продукции полностью обеспечена, а рынок продолжает развиваться.

Вместе с тем результаты опроса участников рынка свидетельствуют о сдержанных оценках конкурентной среды. Лишь 50% предпринимателей удовлетворены действиями властей по развитию конкуренции, а достаточным количество организаций на рынке считают только 41% потребителей.

Валерий Климов