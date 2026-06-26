Ставрополье сохраняет зависимость от импортных семян отдельных культур

Ставропольский край полностью обеспечивает собственные потребности в семенах зерновых культур, однако по ряду пропашных культур регион по-прежнему зависит от импортного семенного материала. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ежегодная потребность региона в семенах сельскохозяйственных культур составляет 423 тыс. т, в том числе 365,5 тыс. т озимых и 57,5 тыс. т яровых культур. По зерновым Ставрополье полностью обеспечено собственными семенами благодаря действующим селекционным центрам и сети семеноводческих хозяйств, поэтому угроз дефицита посевного материала власти не прогнозируют.

Вместе с тем по отдельным пропашным культурам сохраняется зависимость от зарубежной селекции. Согласно документу, доля импортного семенного материала достигает 25% по кукурузе. При этом в регионе рассчитывают, что в случае прекращения поставок селекционные центры Юга России смогут обеспечить аграриев отечественными семенами кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.

Для развития собственного семеноводства в 2025 году в крае были заложены участки гибридизации кукурузы общей площадью 3,5 тыс. га и подсолнечника — 9,2 тыс. га. На поддержку элитного семеноводства из федерального и краевого бюджетов направили 124 млн руб.

По итогам опроса участников рынка лишь 48,5% респондентов считают, что на рынке семеноводства представлено достаточное количество организаций. Большинство опрошенных также отметили, что за последние три года количество участников рынка, уровень цен, качество услуг и возможность выбора практически не изменились.

Валерий Климов