Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении

Россия приостановила сертификацию рыбной продукции еще двух предприятий из Армении, пока они не устранят выявленные нарушения. Об этом ТАСС заявила пресс-служба Россельхознадзора. По данным агентства, теперь прекращены поставки всей рыбной продукции из Армении.

Россельхознадзор просил армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме товаров предприятий ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», участвовавших в инспекции. Запрос был направлен из-за системных нарушений, утверждает ведомство. Два предприятия работали в режиме усиленного лабораторного контроля. Теперь продукцию ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс» также перестали сертифицировать «до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов».

В Россельхознадзоре сообщили о работе с армянской стороной, чтобы обеспечить безопасность рыбы и рыбной продукции, которая предназначена для поставки на российский рынок.

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды. Со 2 июня ведомство попросило Армению приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл решения РФ политизированными. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.

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