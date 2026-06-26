Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении

Россия приостановила сертификацию рыбной продукции еще двух предприятий из Армении, пока они не устранят выявленные нарушения. Об этом ТАСС заявила пресс-служба Россельхознадзора. По данным агентства, теперь прекращены поставки всей рыбной продукции из Армении.

Россельхознадзор просил армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме товаров предприятий ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», участвовавших в инспекции. Запрос был направлен из-за системных нарушений, утверждает ведомство. Два предприятия работали в режиме усиленного лабораторного контроля. Теперь продукцию ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс» также перестали сертифицировать «до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов».

В Россельхознадзоре сообщили о работе с армянской стороной, чтобы обеспечить безопасность рыбы и рыбной продукции, которая предназначена для поставки на российский рынок.

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды. Со 2 июня ведомство попросило Армению приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл решения РФ политизированными. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ограничения на ввоз армянской продукции в Россию, включая рыбу, являются частью более широкой тенденции, связанной с обострением отношений между двумя странами. Подобные меры могут быть расценены как новый инструмент давления со стороны Москвы. Ранее Роспотребнадзор уже запрещал оборот воды «Джермук», а также приостанавливал продажи алкоголя от нескольких армянских компаний. Кроме того, Россельхознадзор ограничивал ввоз цветов из Армении из-за выявленных нарушений. Отмечается, что подобные ограничения часто возникают на фоне геополитических разногласий.

Взаимоотношения между Россией и Арменией переживают период обострения, особенно после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал критику в адрес Москвы и взял курс на сближение с Европейским союзом, при этом сохраняя связи с ЕАЭС. В свою очередь, российские официальные лица призвали Армению определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС, поскольку одновременное членство в обоих союзах может быть невозможно. Это решение повлияет на торговые преференции и цены на газ.

Экономические меры, такие как ограничения на импорт, могут привести к значительным потерям для Армении, так как ранее реэкспорт товаров в Россию составлял около 5% ВВП страны. Армения является важным поставщиком алкоголя, минеральной воды, фруктов и овощей на российский рынок. Например, армянский коньяк занимает более половины всего импортного коньяка в России. По словам экспертов, потеря такого рынка может спровоцировать локальный дефицит и рост цен в России, особенно по косточковым культурам, томатам, винограду и зелени.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд