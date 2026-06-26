Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении
Россия приостановила сертификацию рыбной продукции еще двух предприятий из Армении, пока они не устранят выявленные нарушения. Об этом ТАСС заявила пресс-служба Россельхознадзора. По данным агентства, теперь прекращены поставки всей рыбной продукции из Армении.
Россельхознадзор просил армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, кроме товаров предприятий ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», участвовавших в инспекции. Запрос был направлен из-за системных нарушений, утверждает ведомство. Два предприятия работали в режиме усиленного лабораторного контроля. Теперь продукцию ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс» также перестали сертифицировать «до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов».
В Россельхознадзоре сообщили о работе с армянской стороной, чтобы обеспечить безопасность рыбы и рыбной продукции, которая предназначена для поставки на российский рынок.
В конце мая и начале июня Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды. Со 2 июня ведомство попросило Армению приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Транзит товаров в другие страны ЕАЭС был также заблокирован. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл решения РФ политизированными. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.
Подробнее — в материале «Ъ» «Регулятор закинул удочку».
Ограничения на ввоз армянской продукции в Россию, включая рыбу, являются частью более широкой тенденции, связанной с обострением отношений между двумя странами. Подобные меры могут быть расценены как новый инструмент давления со стороны Москвы. Ранее Роспотребнадзор уже запрещал оборот воды «Джермук», а также приостанавливал продажи алкоголя от нескольких армянских компаний. Кроме того, Россельхознадзор ограничивал ввоз цветов из Армении из-за выявленных нарушений. Отмечается, что подобные ограничения часто возникают на фоне геополитических разногласий.
Взаимоотношения между Россией и Арменией переживают период обострения, особенно после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал критику в адрес Москвы и взял курс на сближение с Европейским союзом, при этом сохраняя связи с ЕАЭС. В свою очередь, российские официальные лица призвали Армению определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС, поскольку одновременное членство в обоих союзах может быть невозможно. Это решение повлияет на торговые преференции и цены на газ.
Экономические меры, такие как ограничения на импорт, могут привести к значительным потерям для Армении, так как ранее реэкспорт товаров в Россию составлял около 5% ВВП страны. Армения является важным поставщиком алкоголя, минеральной воды, фруктов и овощей на российский рынок. Например, армянский коньяк занимает более половины всего импортного коньяка в России. По словам экспертов, потеря такого рынка может спровоцировать локальный дефицит и рост цен в России, особенно по косточковым культурам, томатам, винограду и зелени.