Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз армянских продуктов в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Так господин Пашинян ответил на вопрос «Известий» во время предвыборной агитации в армянском городе Севан, следует из трансляции на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

По мнению господина Пашиняна, шаги российской стороны настраивают людей против Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армянский премьер добавил, что как высокопоставленное официальное лицо ЕАЭС видит в этом проблему, но убежден, что она будет решена. Он подчеркнул, что Армения понимает плюсы членства в союзе, однако ЕАЭС должен открыть новые возможности, чтобы его имидж в республике вырос, а не наоборот.

Фитосанитарные меры Никол Пашинян назвал обычной практикой и признал важность качества товаров, поставляемых в страны ЕАЭС. Он допустил, что продукция отдельных предпринимателей может быть некачественной, но такие проблемы существуют у бизнеса и в Армении, и в России. В целом же, по оценке господина Пашиняна, в республике очень хороший контроль, а качество фитосанитарного контроля улучшается. В данный момент, считает он, ситуация политизируется.

Ранее сегодня Никол Пашинян заявил, что Армения перенаправит запрещенные к ввозу в Россию товары на другие рынки. Меры станут возможны только в том случае, если ограничения ввели несправедливо.

С 22 мая Россия ограничила импорт из Армении цветов, с 23 мая — алкогольной продукции нескольких ведущих армянских компаний. С 30 мая введен запрет на импорт томатов, огурцов и клубники. Со 2 июня Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении вишни, черешни, слив, персиков, нектаринов и винограда. Под аналогичные ограничения попали поставки живой рыбы и рыбной продукции.