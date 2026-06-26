Восемь из десяти сельхозорганизаций Ставрополья завершили год с прибылью

Около 79% сельскохозяйственных организаций Ставропольского края по итогам января—октября 2025 года получили прибыль. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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За 10 месяцев прошлого года крупные и средние сельхозорганизации региона получили совокупную прибыль в размере 18,9 млрд руб. Рентабельность реализованной продукции в отрасли составила 22%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств за январь—ноябрь 2025 года достиг 328,4 млрд руб., увеличившись на 7,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом 70,9% всей продукции приходится на сельхозорганизации.

В агропромышленном комплексе Ставропольского края заняты 176,8 тыс. человек, что составляет около 12% всех работающих в экономике региона. По состоянию на начало 2025 года в крае насчитывалось более 457 тыс. личных подсобных хозяйств и свыше 6,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, на долю которых приходится около 14% общего объема сельхозпроизводства.

Инвестиции в основной капитал отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» за январь—октябрь 2025 года составили 11,9 млрд руб. В 2025 году государственная поддержка малых форм хозяйствования достигла 181,3 млн руб., а в 2026 году ее объем планируется увеличить до 235,4 млн руб.

Валерий Климов