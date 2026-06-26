Количество фермеров на Ставрополье за четыре года сократилось почти на 19%

Количество зарегистрированных глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Ставропольском крае за последние четыре года уменьшилось более чем на 1,2 тыс. человек — с 6493 до 5266. При этом число индивидуальных предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, за тот же период почти удвоилось. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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Согласно документу, по состоянию на 1 января 2025 года в крае было зарегистрировано 5266 глав крестьянских (фермерских) хозяйств против 5280 годом ранее, 5619 — двумя годами ранее и 6493 — на начало 2021 года. Таким образом, за четыре года их число сократилось почти на 19%.

Одновременно продолжает расти количество индивидуальных предпринимателей, заявивших основным видом деятельности сельское хозяйство. Если на начало 2021 года их насчитывалось 682, то к началу 2025 года — уже 1356, что почти вдвое больше.

Авторы мониторинга отмечают, что сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики региона. За январь—ноябрь 2025 года объем произведенной сельхозпродукции составил 328,4 млрд руб., увеличившись на 7,7% в сопоставимых ценах. Доля сельхозорганизаций в общем объеме производства достигла 70,9%.

В отрасли заняты 176,8 тыс. человек, или около 12% всех работающих жителей края. При этом значительную роль продолжают играть малые формы хозяйствования. В регионе насчитывается более 457 тыс. личных подсобных хозяйств, а также свыше 6,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, на долю которых приходится около 14% производства сельхозпродукции.

В документе также отмечается, что развитию фермерства по-прежнему препятствуют высокая стоимость заемных средств, дефицит стартового капитала, нехватка специалистов и усиливающаяся конкуренция со стороны крупных агрохолдингов. Эти факторы затрудняют создание новых хозяйств и развитие сельскохозяйственной кооперации.

Валерий Климов