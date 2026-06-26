За сутки в Ростовской области произошло шесть техногенных пожаров

За минувшие сутки подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали шесть техногенных пожаров. Об этом сообщили в региональном Центре управления в кризисных ситуациях.

В ведомстве отметили, что в течение суток спасатели обеспечивали функционирование органов управления и координировали работу сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности о причинах возгораний, пострадавших и нанесенном ущербе в оперативной сводке не приводятся.

В настоящее время подразделения МЧС продолжают работу в штатном режиме.