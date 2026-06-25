Трассу «Кавказ» свяжут с Каспийским прибрежным кластером три новые дороги

В Дагестане одновременно реализуются три проекта по строительству дорог, которые соединят федеральную трассу Р-217 «Кавказ» с создаваемым в регионе всесезонным туристическим комплексом «Каспийский прибрежный кластер», сообщили в республиканском минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Республика Дагестан приступила к реализации комплекса дорожно-строительных проектов, призванных обеспечить транспортную доступность будущего курортного комплекса на побережье Каспийского моря. Вопросы возведения новых объектов дорожной инфраструктуры рассмотрели на совещании в региональном Министерстве транспорта под руководством врио вице-премьера — министра Заура Эминова.

Мероприятие прошло во исполнение поручения врио Главы Дагестана Федора Щукина, которое он дал по итогам переговоров с Министерством экономического развития России.

Параллельно ведётся работа над тремя самостоятельными проектами. Первый предусматривает прокладку подъездного пути к всесезонному туристско-рекреационному комплексу «Каспийский прибрежный кластер» от федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в районе 922-го километра. Второй — обустройство съезда к Всероссийскому детскому центру «Дагестан» с той же магистрали на 914-м километре. Третий проект охватывает строительство дороги, соединяющей населенные пункты Морское и Андреевка.

Все три объекта входят в орбиту федерального проекта «5 морей и озеро Байкал», в рамках которого на дагестанском побережье Каспия формируется масштабный всесезонный туристско-рекреационный комплекс. Новая дорожная сеть должна снять инфраструктурные ограничения, сдерживающие развитие прибрежных территорий, и сделать будущий курорт удобным как для отдыхающих, так и для потенциальных инвесторов.

По оценкам республиканских властей, реализация дорожных проектов станет дополнительным импульсом для социально-экономического роста южных районов Дагестана.

Станислав Маслаков