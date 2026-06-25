«Победоносцы» в особо крупном размере

В Санкт-Петербурге раскрыта кража нескольких тысяч золотых монет из серии «Победоносец» на более чем 2 млрд рублей из Сбербанка. Обвиняемыми стали сотрудницы данной финансовой организации, а организатором схемы следствие называет руководителя офиса Инну Андрееву. Фигурантки, согласно материалам дела, выносили драгоценности из хранилища с августа прошлого года, продавая за наличные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудница ПАО «Сбербанк» Дарья Еркаева в зале суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Сотрудница ПАО «Сбербанк» Дарья Еркаева в зале суда

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В четверг 25 июня, Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест сотрудницу Сбера Дарью Еркаеву, обвиняемую в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Ранее такую же меру пресечения избрали руководителю офиса Инне Андреевой и менеджеру Ирине Порываевой. Последняя во время заседания пообещала суду, что будет сотрудничать со следствием. В материалах дела говорится, что они похитили 8893 золотых монеты серии «Победоносец»: 4515 номиналом 50 рублей, 4137 — 200 рублей и 241 — 100 рублей. С похищенным злоумышленницы скрылись и распорядились им по своему усмотрению, утверждает следствие.

По номиналу, уточнила глава пресс-службы судов, сумма составила чуть более 1 млн рублей, но реальная стоимость золотых монет на день кражи превысила 2 млрд рублей.

В ходе слушания стало известно, что Инна Андреева расплачивалась с подельниками «за помощь» деньгами. Дарья Еркаева сообщила суду, что пошла их закапывать, потому что испугалась, но сами деньги ей были не нужны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Победоносец — золотая инвестиционная монета 200 рублей (анциркулейтед), эмитируемая Центральным банком России

Фото: Банк России Георгий Победоносец — золотая инвестиционная монета 200 рублей (анциркулейтед), эмитируемая Центральным банком России

Фото: Банк России

«Георгий Победоносец» — главная и единственная золотая инвестиционная монета Банка России, выпускающаяся с 2006 года в исполнении пруф (Proof — коллекционное качество) и анциркулейтед (Uncirculated — обычное качество). Монета считается самой востребованной на российском рынке: чеканится из золота и серебра 999-й пробы, а ее цена привязана к биржевым котировкам драгметаллов. Ее создавали как инструмент для вложений, без изысков в дизайне, зато с большими тиражами — от 10 тыс. до 6,5 млн экземпляров в разные годы. Золотых «Победоносцев» чеканят оба монетных двора России — Московский и Санкт-Петербургский.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», кража произошла в специализированном офисе Сбера по продаже драгоценных монет на улице Думской, который располагается в здании Думской башни. Полученные деньги фигурантки сбывали в другие банки по сниженной цене. Крупную недостачу в финансовой организации выявили 20 июня. На следующий день были задержаны первые обвиняемые.

Инна Андреева с 2012 года занимала должность руководителя офиса ПАО «Сбербанк», направлением которого является продажа и покупка монет из драгоценных металлов (золото, серебро, платина), слитков из драгметаллов и валюты. В ее обязанности входило общее руководство деятельностью указанного отделения, а именно составление графиков работы, прием сотрудников на работу, контроль кассовой работы офиса и административно-хозяйственные функции.

Источники «Ъ Северо-Запад» в правоохранительных органах сообщили, что в августе 2025 года Инна Андреева поняла, что в зависимости от курса стоимости монет можно осуществить сделку по их продаже по большей цене.

План заключался в том, что Ирина Порываева по ее указанию выносила «Победоносецев» различным номиналом (50, 100, 200 рублей), которые потом передавались третьим лицам. Так, одному из своих знакомых она передавала за раз примерно по 300 монет, которые забирала из хранилища. При этом фигурантка не оформляла никаких документов о совершении указанных действий. Сообщник регулярно посещал отделение банка и приобретал там памятные золотые и серебряные монеты, после чего сдавал похищенное в кассу того же отделения официально, где ему выдавались наличные. Таким же образом, рассказала она, монеты передавались ею еще двоим знакомым. Один их них также сдавал их в кассу, получал деньги и увозил в Москву. Так, с 15 мая по настоящее время знакомые госпожи Андреевой получили в банке 350 млн наличными.

Данная схема работала с августа по декабрь 2025 года, но в последующем из-за резко меняющейся конъюнктуры на рынке стоимость монет стала снижаться. Фигурантки продали похищенные монеты, но стоимость приобретения других драгоценных монет стала выше тех, что были реализованы, в связи с чем в банке образовалась недостача.

В пресс-службе Северо-Западного Сбербанка на запрос «Ъ Северо-Запад» пояснили, что факт хищения инвестиционных монет, принадлежащих банку, выявила служба внутренней безопасности. Информация была незамедлительно передана в правоохранительные органы. Похищенное — имущество банка. Денежные средства и сбережения клиентов не затронуты, все операции и обслуживание выполняются в штатном режиме. Банк оказывает следствию полное содействие и заинтересован в установлении всех обстоятельств. «Банк применяет принцип нулевой терпимости к любым противоправным действиям сотрудников и последовательно защищает интересы клиентов и банка»,— подчеркнули в финансовой организации.

Андрей Кучеров