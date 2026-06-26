Шипучая активность
«Кавминводы» запустят производство лимонадов и шорли
Производитель воды «Новотерская» АО «Кавминводы» начнет выпуск лимонадов и шорли, вложив в новый проект 100 млн руб. Участники рынка напитков массово задумываются о выходе в категории с высокой добавленной стоимостью из-за снижения потребительского спроса на классическую питьевую воду и стагнации продаж привычных позиций. В результате в сегменте может сформироваться высокая конкуренция.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
АО «Кавминводы» запустит производство лимонадов на питьевой воде и шорли на минеральной воде (освежающий напиток, предполагает содержание сока 40–60%). Об этом “Ъ” рассказали в самой компании. В проект вложат около 100 млн руб., из которых 50–60 млн руб. направлены на строительство купажного цеха (мощности для смешивания ингредиентов). Остальные деньги пойдут на вывод продукции в сети.
АО «Кавминводы» существует с 1995 года. Выпускает природную минеральную воду «Новотерская целебная» и питьевую «Новотерская». Основным владельцем бизнеса на конец 2025 года была Марина Олещук, контролировавшая 57,6% акций. Выручка АО «Кавминводы» составила 604 млн руб., прибавив год к году 36%. Чистая прибыль — 8,8 млн руб.
Лимонады и шорли «Кавминвод» будут продвигаться под брендом «Новотерская». Продукт позиционируется как натуральный, сахаросодержащий, без заменителей и красителей. Линейка будет включать шесть вкусов. На полку федеральной розницы лимонады планируется вывести через полгода, наладив их дистрибуцию также в Белоруссию и Казахстан. Продукт будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте, по 110–120 руб. за поллитровую бутылку. Гендиректор «Кавминвод» Максим Которов связывает решение о выходе в новый сегмент с изменением спроса.
«Новотерская» планирует занять 17–18% рынка качественных лимонадов.
Основными конкурентами новой линейки в компании считают продукты под брендами «Черногоровка», Borjomi и «Псыж». Объемы производства в компании пока не приводят. Они будут зависеть от реакции и восприятия продукта потребителями, поясняет Максим Которов.
Запуск новой линейки «Кавминводы» совпал с общей стагнацией спроса на безалкогольные напитки. Объем их реализации в рознице в натуральном выражении в январе—марте 2026 года увеличился на 1% год к году, следует из данных NTech. Продажи сокосодержащих напитков при этом сократились на 1% год к году. Заметный рост, на 4% год к году, показали только сладкие газированные позиции. Производство напитков в России в январе—апреле 2026 года, по оценке «Честного знака», сократилось на 6,5% год к году.
Тем не менее «Кавминводы» — не единственный производитель, анонсировавший за последнее время запуск линейки напитков с высокой добавленной стоимостью. В начале июня Global Function Drinks (бренд Fresh bar) анонсировала запуск линейки функциональной воды Sensia. Продукция позиционируется как слабогазированные напитки с витаминами и электролитами, которые выпускаются в трех фруктовых вкусах. В конце 2024 года стало известно о планах «Холдинг Аква» по выпуску минеральной воды со вкусом под брендом Gorji (см. “Ъ” от 19 сентября 2024 года). В этом году производство безалкогольных напитков запустил также производитель продуктов питания ГК «Эфко» (см. “Ъ” от 19 мая).
Спрос на привычную бутилированную воду сейчас падает: потребители отказываются от нее, стремясь снизить текущие расходы (см. “Ъ” от 4 мая). Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев полагает, что, выходя в новые сегменты, производители напитков стремятся привлечь более обеспеченную аудиторию, повысив таким образом маржинальность бизнеса. Эксперт отмечает, что компании также могут вдохновляться хорошими результатами конкурентов в тех или иных сегментах. Но с учетом ограниченного спроса на рынке может начаться борьба за потребителя, продолжает он. Президент союза производителей бутилированных вод Алена Кондратьева говорит, что для крупных игроков вывод в розницу новой линейки традиционно проще, чем для небольших компаний.