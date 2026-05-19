Белок разольют по банкам

Один из крупнейших производителей продуктов питания в России ГК «Эфко» займется выпуском сладких напитков, запустив линейку HiPro. Но на существенные объемы реализации выйти будет сложно из-за высокой стоимости — 180 руб. за банку. Причиной запуска может быть продвижение на рынке нового ингредиента — сладкого белка браззеина, который заменяет в продукции сахар.

ГК «Эфко» в июне начнет производство сладких безалкогольных напитков, говорится в сообщении компании. Продукцию под брендом HiPro планируется продавать в федеральных сетях, с которыми сейчас идут переговоры. В первые месяцы будет произведено 100 тонн продукции, пояснили “Ъ” в компании. Объем инвестиций в новый проект там не привели, но уточнили, что выпуск будет идти в рамках контрактного производства.

ГК «Эфко» — один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. Согласно Infoline, в 2024 году совокупная выручка группы составила 344 млрд руб., уступив только PepsiCo. Основа бизнеса группы — пищевые ингредиенты. ГК «Эфко» также считается одним из крупнейших в России производителей растительного масла и соусов. В портфеле компании бренды «Слобода», Altero, растительные аналоги мясных и молочных продуктов Hi!. Выпуском сладких напитков ГК «Эфко» до сих пор не занималась.

HiPro будет продаваться в алюминиевых банках объемом 250 мл в трех вкусах. Продукция будет позиционироваться как функциональный напиток за счет дополнительного обогащения пищевыми волокнами, кальцием, витаминами D3, B12. Предполагается высокое содержание белка и низкая калорийность. В рознице стоимость продукта составит до 180 руб. за упаковку.

Сладость HiPro планируется обеспечить с помощью белка браззеина. Это собственный ингредиент ГК «Эфко», который группа развивает с начала прошлого года (см. “Ъ” от 6 февраля 2025 года). Выпуская напитки без сахара, группа сможет в том числе уйти от необходимости оплаты акциза на сахаросодержащие напитки, действующего в России с 2023 года. С 1 января 2026 года его ставка возросла на 10%, до 7 руб. за 1 л. Под действие сбора попадают напитки, содержащие более 5 г сахара на 100 мл продукции. В 2025 году совокупные поступления в бюджет от него составили 25 млрд руб.

Сооснователь Famous Amazing Brands (бренды безалкогольных напитков Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков не исключает, что бренд HiPro запущен в том числе для продвижения на рынке безалкогольных напитков браззеина среди других производителей.

Хотя собеседник “Ъ” в одной из крупнейших компаний указывает, что его структура до сих пор не получала предложений об использовании браззеина. Эксперт сомневается, что ингридиент будет конкурентоспособным, из-за высокой цены реализации продукта ГК «Эфко». «Рынок напитков крайне конкурентный, для получения на нем заметной доли цена реализации должна быть не выше 80–90 руб.»,— говорит он.

Антон Стельмаков отмечает, что с розничной ценой более 100 руб. за упаковку производитель сможет встать на полку лишь ограниченного числа сетей. Он поясняет, что такую продукцию ритейлеры обычно реализуют с наценкой около 65%. Для производителей, по словам эксперта, доходность функциональных напитков обычно существенно не превышает показатели обычных из-за длительного срока оборачиваемости.

С этими сложностями ГК «Эфко» может столкнуться в условиях общей стагнации рынка безалкогольных напитков. Объем их натуральных продаж в 2025 году, согласно NTech, вырос только на 1% год к году. Прохладительные напитки и сок при этом показали 5-процентный спад.

Александра Мерцалова