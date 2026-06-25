Арест предполагаемому «вору в законе» Гие Свердловскому продлили до конца лета

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Георгию Акоеву (известен как Гия Свердловский) до 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Георгия Акоева задержали в конце октября 2025 года в ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге. По версии следствия, он занимает высшее положение в преступной иерархии на территории Свердловской области и имеет статус так называемого «вора в законе».

В 2008 году Георгий Акоев был осужден Ленинским райсудом Екатеринбурга на 11 лет по ч. 3 ст. 33 (являлся организатором), ч.4 «п», «а» ст. 162 УК РФ (разбой). Якобы в нулевые Георгий Акоев организовал разбойное нападение на одного из местных коммерсантов. Срок он отбывал в колонии особого режима в известной по своей строгости «Полярной сове» (ИУ-18) в поселке Харп (ЯНАО).

В местах заключения, по предварительным данным, Георгия Акоева «короновали» по протекции Тимура Мирзоева (Тимура Свердловского), племянника известного криминального авторитета Деда Хасана.

Подробнее в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева