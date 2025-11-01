Гию Свердловского подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии

Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский, подозревают по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в представленной иерархии), сообщил источник «Ъ-Урал». Сейчас в отношении него ведется следствие, в скором времени ему могут избрать меру пресечения. По данным оперативников, Георгий Акоев — последний вор в законе в Свердловской области, выполнял роль «смотрящего» за регионом.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Он был задержан в Екатеринбурге накануне с участием спецназа в его офисе в элитном ЖК «Квартал Федерация», где прошли обыски. Вместе с ним увезли еще трех человек, но их процессуальный статус неизвестен. По данным источника «Ъ-Урал», Гия Свердловский в офисе решал вопросы, связанные с криминальными ситуациями. Собеседник «Ъ-Урал» отмечает, Георгия Асоева ранее часто задерживали, но позже отпускали.

СМИ называют Георгия Акоева племянником покойного криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) — в 2013 киллер расстрелял его в Москве. Дед Хасан являлся одним из самых авторитетных воров в законе на всем постсоветском пространстве. Георгия Акоева в 2008 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 11 годам по ст.162 УК РФ (разбой). В 2017 году он освободился.

Артем Путилов