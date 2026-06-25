Песков: российские власти свяжутся с Apple из-за удаления VK из App Store
Удаление российских приложений ставит под вопрос надежность сервисов Apple, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские ведомства свяжутся с Apple, прежде чем принимать ответные меры.
Господин Песков отметил, что «потребуются разъяснения со стороны корпорации». Если не будут даны, то необходимо «строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», уверен он.
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«Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он призвал пользователей сервисов VK (MOEX: VKCO), которые удалены из App Store, перейти на Android и аналогичные российские сервисы.
24 июня Apple удалила несколько приложений холдинга VK из магазина App Store. Для скачивания или обновления недоступны приложения «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». VK назвал действия Apple «ничем не мотивированными и неприемлемыми».
Удаление приложений VK из App Store не является первым подобным случаем. Ранее Apple удаляла из магазина приложения российских банков, таких как Сбербанк, ВТБ и "Тинькофф", после их попадания под санкции. Также неоднократно удалялись VPN-сервисы по требованию Роскомнадзора. Кроме того, Apple отзывала сертификаты у российского ПО для защиты от утечек данных.
В связи с такими действиями Apple российские власти рассматривают различные ответные меры. Например, Минцифры России обсуждало возможность приостановки оплаты сервисов Apple через мобильных операторов. Также в Госдуму внесен законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на устройства Apple, что потенциально может привести к оборотным штрафам для компании или даже к запрету продажи её устройств в России, если требование не будет выполнено. Эти меры направлены на то, чтобы вынудить Apple соблюдать российское законодательство и вернуть отечественные сервисы в App Store. В Минцифры заявили, что не получили аргументированных объяснений от Apple относительно причин удаления приложений VK, и обратились в ФАС.
Следует отметить, что Apple прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте 2022 года, но устройства продолжают ввозиться по параллельному импорту. Несмотря на это, компания продолжает осуществлять действия, затрагивающие российских пользователей, в том числе удалять приложения. Удаление приложений VK затронуло десятки миллионов пользователей, использующих устройства Apple, для которых теперь недоступны такие сервисы, как "Дзен", VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и "Одноклассники". Тем не менее, ранее установленные приложения продолжают работать, а для новых загрузок и обновлений VK рекомендует пользователям устройств Apple переходить на Android.