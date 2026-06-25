Песков: российские власти свяжутся с Apple из-за удаления VK из App Store

Удаление российских приложений ставит под вопрос надежность сервисов Apple, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российские ведомства свяжутся с Apple, прежде чем принимать ответные меры.

Господин Песков отметил, что «потребуются разъяснения со стороны корпорации». Если не будут даны, то необходимо «строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», уверен он.

«Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он призвал пользователей сервисов VK (MOEX: VKCO), которые удалены из App Store, перейти на Android и аналогичные российские сервисы.

24 июня Apple удалила несколько приложений холдинга VK из магазина App Store. Для скачивания или обновления недоступны приложения «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». VK назвал действия Apple «ничем не мотивированными и неприемлемыми».