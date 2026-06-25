Минцифры обратило внимание ФАС на несоблюдение Apple российских законов

Минцифры России попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) оперативно рассмотреть факт несоблюдения Apple российских законов. Так ведомство отреагировало на удаление приложений холдинга VK из магазина App Store.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK»,— сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

Apple, считают в Минцифры, полностью игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для коммуникации и информирования россиян, в том числе о рисках чрезвычайных ситуаций. Этот шаг в ведомстве назвали политически мотивированным и связали с защитой интересов зарубежных платформ.

«При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах»,— пояснили в Минцифры.

Изначально об удалении приложений VK из App Store сообщила сама компания. В перечень, помимо соцсети, вошли приложения «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники». Теперь владельцы смартфонов Apple не смогут получать push-уведомления из удаленных приложений и обновлять их.

В начале июня из App Store удалили мессенджер «Макс». Приложение осталось доступно в других магазинах: RuStorе, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте мессенджера. Минцифры начали переговоры с Apple для возвращения «Макса» в App Store.