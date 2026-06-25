На Ставрополье число такси выросло за год почти на две трети и достигло 8,1 тыс. машин

Количество автомобилей, официально зарегистрированных для работы в такси на территории Ставропольского края, в 2025 году увеличилось почти на две трети. Рост произошел на фоне продолжающейся легализации рынка после вступления в силу нового федерального закона о такси. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно документу, в 2025 году в региональный реестр легковых такси было внесено 8 106 автомобилей против 4 929 годом ранее. Таким образом, количество официально зарегистрированных машин выросло на 64,5%. Одновременно из реестра были исключены сведения о 1 636 автомобилях.

Параллельно значительно увеличилось число перевозчиков, оформивших право на работу. За прошлый год министерство дорожного хозяйства и транспорта края выдало 5 283 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Для сравнения, в 2024 году было оформлено 1 880 разрешений.

Авторы мониторинга связывают рост показателей с продолжающейся легализацией рынка после вступления в силу федерального закона о такси. С сентября 2023 года перевозчики, автомобили и службы заказа работают через отдельные региональные реестры, а право на осуществление деятельности подтверждается внесением соответствующих сведений в эти базы данных.

В министерстве отмечают, что увеличение числа выданных разрешений и зарегистрированных автомобилей свидетельствует об отсутствии административных и экономических барьеров для выхода на рынок. В 2025 году ведомство также оказало 472 консультации перевозчикам по вопросам применения нового законодательства.

По итогам года доля организаций частной формы собственности на рынке таксомоторных перевозок в Ставропольском крае составила 100%. Согласно результатам опроса, 84,7% жителей удовлетворены качеством услуг такси, а 80% — уровнем цен.

Валерий Климов