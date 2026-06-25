Невинномысский мединститут и Северо-Кавказский медколледж начали прием абитуриентов

В Ставропольском крае стартовала приемная кампания 2026. Невинномысский медицинский институт и Северо-Кавказский медицинский колледж вместе с сетью филиалов начали прием абитуриентов на новый учебный год. Документы в колледж принимают с 15 июня, а в институт — с 20 июня.

Фото: Пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

Приемная кампания проходит в период масштабной трансформации вуза. Сейчас Невинномысский медицинский институт реализует проект перехода к модели медицинского технологического университета. Он осуществляется при методологической поддержке Центра трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО, а также при участии администрации Невинномысска и индустриальных партнеров. Новая модель объединяет классическое медицинское образование, научные исследования и разработку собственных технологических решений для отечественного здравоохранения.

Как отмечает ректор Невинномысского медицинского института и директор Северо-Кавказского медицинского колледжа, кандидат медицинских наук, доцент Станислав Наумов, современная медицина требует специалистов с принципиально новым набором компетенций, поэтому образовательная система холдинга строится по принципу непрерывной подготовки кадров — от профильных медицинских классов до ординатуры.

Фото: Пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

«Мы находимся в точке качественного перехода, создавая открытую систему мирового уровня. Холдинг не просто готовит кадры по стандартным протоколам, он формирует медицинских специалистов нового формата, способных работать на стыке медицины, инженерии и цифровых технологий. Благодаря проекту трансформации мы ежедневно интегрируем научный потенциал с возможностями промышленных предприятий и ведущих исследовательских центров страны», — отметил Станислав Наумов.

Практическая подготовка студентов начинается уже с первых курсов на базе действующих медицинских организаций, что позволяет будущим специалистам получать профессиональный опыт одновременно с освоением образовательной программы.

Сегодня образовательный холдинг объединяет Невинномысский медицинский институт, головной Северо-Кавказский медицинский колледж в Ставрополе, а также филиалы в Невинномысске, Георгиевске, Назрани и особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. Для студентов из других регионов институт располагает современным общежитием.

Фото: Пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

В рамках приемной кампании колледж ведет набор по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Фармация», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая» и «Стоматологическое дело». Невинномысский медицинский институт принимает абитуриентов на программы специалитета, бакалавриата и ординатуры по направлениям «Лечебное дело», «Сестринское дело» и стоматологическим специальностям.

Подать документы можно лично в приемную комиссию, направить их почтой или воспользоваться суперсервисом на портале «Госуслуги». Прием документов продлится до конца августа, а приказы о зачислении будут опубликованы 31 августа.

В образовательном холдинге отмечают, что приемные комиссии полностью готовы к работе. Здесь рассчитывают, что новый набор станет очередным этапом развития образовательного кластера, ориентированного на подготовку медицинских специалистов нового поколения для системы здравоохранения России.

Фото: Пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

Пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт» и АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский институт»

Телефон: 8 (928) 008–46–48 Татьяна

E–mail: Samoylenko2212@yandex.ru

Официальный сайт института: www.nmed.pro

Приемная комиссия АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, бульвар Мира, 25

Телефоны: 8-800-200-71-88, 8-865-542-11-26

Приемная комиссия АНО СПО «Северо–Кавказский медицинский колледж»

Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 267

Телефоны приемной комиссии колледжа: 8 (8652) 99–88–97, 99–88–96

Официальный сайт головного колледжа: www.skmk–stav.ru

https://nmed.pro

АНО ВО ""НЕВИННОМЫССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ" ИНН 2631043747