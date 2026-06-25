Мусорная реформа почти вдвое сократила число перевозчиков на Ставрополье

Количество компаний, работающих на рынке сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов в Ставропольском крае, за последние шесть лет сократилось почти вдвое. Если в 2019 году в регионе действовали 46 негосударственных перевозчиков, то в 2025 году их осталось 26. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно документу, сокращение числа участников рынка произошло на фоне реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В министерстве отмечают, что действующий порядок обращения с отходами предусматривает работу через региональных операторов, вследствие чего значительное количество частных предприятий, ранее самостоятельно осуществлявших транспортирование ТКО, прекратили деятельность.

В настоящее время в Ставропольском крае деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами организована в четырех территориальных зонах, которые обслуживают три региональных оператора — ООО «Эко-Сити», ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» и ООО «Экострой». При этом для двух из них перевозчики определяются по итогам торгов, а ООО «Экострой» вправе осуществлять транспортирование отходов самостоятельно.

Несмотря на сокращение числа участников рынка, доля негосударственных организаций в сфере сбора и транспортирования ТКО достигла 100%. Этот показатель сохраняется третий год подряд и превышает целевые ориентиры развития конкуренции.

Авторы мониторинга отмечают, что основными барьерами для выхода на рынок остаются обязательное лицензирование деятельности по обращению с отходами I–IV классов опасности, а также необходимость значительных инвестиций в специализированную мусоровывозящую технику, которая отличается длительным сроком окупаемости.

По итогам проведенного в 2025 году опроса 82,2% жителей края заявили об удовлетворенности качеством услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, однако лишь 56,3% положительно оценили уровень цен на этом рынке. Более половины участников исследования (52,8%) считают, что за последние три года стоимость услуг по обращению с ТКО выросла.

Валерий Климов