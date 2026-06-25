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Большинство жителей Ставрополья недовольно ценами на отопление

Более половины жителей Ставропольского края не удовлетворены уровнем цен на услуги теплоснабжения. При этом качеством предоставляемых услуг довольны почти 79% потребителей. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, удовлетворенность уровнем цен на рынке теплоснабжения выразили лишь 48,8% участников опроса. В то же время качеством услуг довольны 78,8% респондентов, возможностью выбора поставщика — 74,6%, а 83,6% считают количество организаций, работающих на рынке, достаточным.

При этом большинство опрошенных отметили рост стоимости услуг. По данным мониторинга, 56,6% участников исследования считают, что за последние три года цены на рынке теплоснабжения увеличились. В то же время 63,5% респондентов не заметили изменений в количестве организаций, работающих в этой сфере, а 58,4% полагают, что возможности выбора поставщика также остались прежними.

Авторы мониторинга отмечают, что по итогам 2025 года доля организаций частной формы собственности на рынке теплоснабжения составила 52,49%, что превышает установленный целевой показатель развития конкуренции в 50%. Вместе с тем в документе указывается на тенденцию к постепенному снижению доли частного сектора, которую связывают с передачей значительного количества объектов теплоснабжения в эксплуатацию ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и ростом объемов производства тепловой энергии государственным предприятием.

В министерстве экономического развития края отмечают, что, несмотря на изменение структуры рынка, целевые показатели развития конкуренции в сфере теплоснабжения продолжают выполняться.

Роман Лаврухин

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