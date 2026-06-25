На Ставрополье накрыли группу подпольных ювелиров с товаром на 16 млн рублей

Совместная операция краевого УФСБ и отдела экономической безопасности ОМВД по Кировскому району позволила разоблачить организованную группу, наладившую на территории двух ставропольских городов нелегальный оборот ювелирных изделий из драгоценных металлов на сумму порядка 16 млн руб., сообщили пресс-службы региональных управлений силовых ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Правоохранители Ставропольского края пресекли работу подпольного ювелирного производства, функционировавшего одновременно в Новопавловске и Георгиевске. К операции были привлечены сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кировскому району, действовавшие в связке с региональным управлением ФСБ.

Схема, которую выстроила группа местных жителей, сочетала производственное звено с разветвленной розничной сетью. Участники группы арендовали четыре помещения: в одном из них была оборудована нелегальная мастерская со специализированной техникой для переработки драгметаллов. Там золото и серебро переплавлялись с добавлением посторонних примесей, что позволяло существенно наращивать объем конечной продукции за счет снижения ее реальной пробы.

Ключевым источником сырья для мастерской служили три ломбарда, которые злоумышленники также содержали в обоих городах. По существу, эти точки выполняли двойную функцию: принимали украшения от граждан по заниженным расценкам, а когда владельцы в установленный срок не выкупали залог, изделия отправлялись на переплавку. Из полученного металла кустарным способом создавались новые украшения, снабжавшиеся самодельными бирками вместо обязательной государственной маркировки.

В ходе обысков оперативники изъяли десять единиц оборудования — плавильные установки, шлифовальные и чистящие аппараты, — а также партию немаркированных золотых и серебряных изделий, складированных в ломбардных помещениях для последующей реализации. Рыночная стоимость конфискованных украшений составила около 16 млн руб.

Следственный отдел ОМВД России по Кировскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 171.1 УК РФ. Речь идёт о производстве, хранении и сбыте немаркированных товаров, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Расследование продолжается: следователи и оперативники устанавливают полный круг причастных лиц и выясняют все обстоятельства противоправной деятельности.

Станислав Маслаков