Минюст предложил оформлять сделки иноагентов через нотариусов

Замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЮФ-2026 сообщил, что ведомство намерено фиксировать все сделки иностранных агентов через нотариусов. Поводом стали случаи, когда иноагенты обходят спецсчет, передавая имущество по договору доверия или брачному контракту, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нововведение призвано усилить контроль за финансовыми операциями лиц, признанных иноагентами

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нововведение призвано усилить контроль за финансовыми операциями лиц, признанных иноагентами

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Специальные счета для иноагентов были введены 1 марта 2025 года. Соответствующую инициативу Минюст предложит уже в этом году.

Кирилл Конторщиков