Суд отправил под домашний арест владельца кафе под Волгоградом после массового отравления

Камышинский районный суд отправил под домашний арест владельца кафе в Камышине, где произошло массовое отравление посетителей. Мера пресечения избрана до 16 августа, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

После употребления суши и роллов в кафе «ЕвроАзия» за медпомощью обратились 35 человек. У 23 из них подтвержден сальмонеллез. Суд установил, что гости отравились 8 июня. Работу кафе приостановили на 60 суток. Его владелец Станислав Ким признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ). Также было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).