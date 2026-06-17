Суд закрыл кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом из-за массового отравления посетителей

Городской суд Камышина на 60 суток приостановил работу кафе «ЕвроАзия» на ул. Пролетарской, посетители которого заболели сальмонеллезом. Предпринимателя Станислава Кима, владельца общепита, признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Камышине предприниматель оштрафован приостановкой деятельности после массового отравления

Фото: Яндекс Карты В Камышине предприниматель оштрафован приостановкой деятельности после массового отравления

Фото: Яндекс Карты

По данным суда, гости кафе отравились 8 июня. После этого камышинцы, в том числе дети, начали обращаться в медицинские учреждения города. Это послужило поводом для проверки Роспотребнадзора. Лабораторные исследования показали, что у заболевших выявлены случаи сальмонеллеза.

Проверка ведомства установила, что в «ЕвроАзии» сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились в одном месте, информация о замене масла во фритюрнице отсутствовала. 16 сотрудников кафе не имели в медкнижках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а менеджер-официант не прошел периодический медосмотр.

Суд назначил ИП наказание в виде приостановки деятельности кафе на 60 суток. Постановление в законную силу не вступило.

По сообщению ТАСС со ссылкой на правоохранителей региона, число жителей Камышина, обратившихся за медпомощью после употребления суши и роллов в «ЕвроАзии», увеличилось до 31 человека. Среди них — 11 детей. В областном комитете здравоохранения отметили, что тяжелых пациентов среди пострадавших нет.

Станислав Ким зарегистрировал ИП в мае 2014 года. Основной вид деятельности — ресторан и услуги по доставке продуктов питания. ИП имеет зарегистрированный в 2020 году товарный знак «Шеф Борода». В 2023 году Станислав Ким подавал в суд на учредителя сетевого издания «Блокнот Волгоград». Предприниматель требовал признать недействительными и порочащими его репутацию сведения, опубликованные в статье «Предприниматель судится с Роспотребнадзором из-за кишечной инфекции». В материале сообщалось о выявлении в кафе кишечной палочки. В апреле 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области отказал господину Киму в удовлетворении иска.

Марина Окорокова