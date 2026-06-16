Восемь камышинцев заболели сальмонеллезом после употребления суши в общепите

В Камышине у восьми жителей, посещавших одно и то же кафе, нашли сальмонеллез. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Камышине восемь человек отравились суши и роллами

Фото: Марина Окорокова В Камышине восемь человек отравились суши и роллами

Фото: Марина Окорокова

Известно, что в июне в городские медучреждения стали обращаться местные жители, в том числе дети, с признаками пищевого отравления. По результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора у восьми камышинцев выявлена сальмонеллезная инфекция.

По словам заболевших, все они употребляли продукцию одного из заведений городского общепита, в котором готовят суши и роллы. Сейчас всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Позже действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.

Марина Окорокова