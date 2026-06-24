Число отравившихся в кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом выросло до 35 человек

В Камышине число обратившихся за медпомощью после употребления суши и роллов в кафе «ЕвроАзия» увеличилось до 35 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. У 23 подтвердился сальмонеллез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число отравившихся в кафе "ЕвроАзия" в Камышине выросло до 35

Фото: Яндекс Карты Число отравившихся в кафе "ЕвроАзия" в Камышине выросло до 35

Фото: Яндекс Карты

Ранее суд установил, что гости отравились 8 июня, после чего стали обращаться за помощью в медицинские учреждения Камышина. После этого Роспотребнадзор начал проверку «ЕвроАзии». Лабораторные исследования подтвердили у заболевших случаи сальмонеллеза.

Кроме этого, проверка ведомства показала, что в кафе сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились в одном месте, информация о замене масла во фритюрнице отсутствовала. У 16 сотрудников заведения не было в медкнижках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а менеджер-официант не прошел периодический медосмотр.

Камышинский городской суд приостановил на 60 суток работу кафе, а владельца Станислава Кима признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ).

Марина Окорокова