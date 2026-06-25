В Банке России на Ставрополье назвали главные проинфляционные риски

Более стимулирующая бюджетная политика остается одним из ключевых проинфляционных рисков, которые Банк России учитывает при принятии решений по ключевой ставке. Об этом на пресс-конференции в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России рассказал начальник экономического отдела отделения Сергей Подсвиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам господина Подсвирова, в ближайшие три года бюджетная политика, как ожидается, будет более стимулирующей, чем предполагалось ранее, что может оказывать дополнительное влияние на динамику цен.

«Мы считаем, что это один из ключевых проинфляционных рисков. Вместе с тем существует целый ряд других факторов: часть из них носит временный характер, часть действует более продолжительное время»,— отметил он.

В числе возможных проинфляционных факторов в Банке России также упомянули ситуацию с ценами на топливо. В регуляторе отметили, что оценить влияние этого фактора можно будет после публикации официальной статистики.

Управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов, в свою очередь, пояснил, что именно сохранение проинфляционных рисков стало одной из причин осторожного снижения ключевой ставки на последнем заседании совета директоров.

«Решение совета директоров основывается исключительно на анализе поступающей информации и тех факторов, которые складываются на момент заседания»,— сказал господин Тикунов.

По его словам, многие участники рынка ожидали снижения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта, однако пространство для более существенного смягчения денежно-кредитной политики пока ограничено сохраняющимися проинфляционными рисками и неопределенностью относительно их дальнейшей реализации.

«Это очень осторожный шаг. Мы всегда очень взвешенно подходим к своим решениям, потому что они оказывают серьезное влияние и на финансовую систему, и на жизнь граждан»,— отметил управляющий отделением.

Господин Тикунов добавил, что более подробная оценка факторов, повлиявших на решение по ключевой ставке, будет представлена в резюме заседания совета директоров Банка России. Следующее заседание станет опорным: на нем регулятор обновит макроэкономический прогноз и оценит влияние новых статистических данных, в том числе за июнь.

На той же пресс-конференции представители Банка России сообщили, что годовая инфляция в Ставропольском крае по итогам мая составила 5,9%. По оценке регулятора, дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции и как будут реализовываться проинфляционные риски.:::

Роман Лаврухин