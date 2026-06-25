Отделение ЦБ по Ставропольскому краю: кредиты обеспечивают лишь 3% инвестиций бизнеса

Высокая ключевая ставка не является главным фактором, ограничивающим инвестиционную активность бизнеса. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ-Кавказ» на пресс-конференции в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России, заявил управляющий отделением Георгий Тикунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, несмотря на обеспокоенность бизнеса высокой стоимостью заемных средств, инвестиции в основном финансируются не за счет банковских кредитов, а за счет собственных ресурсов предприятий.

«Если обратиться к структуре источников инвестиций, становится очевидно, что эффективные инвестиции возможны прежде всего за счет собственных средств предприятий — их капитала. Только в таком случае инвестиции действительно работают»,— сказал господин Тикунов.

Он отметил, что по итогам прошлого года 68% общего объема инвестиций были профинансированы за счет собственных средств предприятий. Еще около 20% пришлось на бюджетные источники, тогда как доля банковских кредитов составила лишь 3%.

По мнению управляющего отделением, такая структура финансирования не позволяет говорить о прямой зависимости инвестиционной активности от стоимости кредитных ресурсов. «Поэтому утверждать, что экономика замедляется именно из-за снижения инвестиций, вызванного высокими процентными ставками по кредитам, мы считаем некорректным»,— подчеркнул он.

Господин Тикунов добавил, что Банк России при принятии решений по ключевой ставке оценивает широкий круг экономических показателей, включая инфляцию, инфляционные ожидания и проинфляционные риски. По его словам, именно поэтому регулятор придерживается осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики.

На той же пресс-конференции представители Банка России сообщили, что годовая инфляция в Ставропольском крае по итогам мая составила 5,9%. В регуляторе отмечают, что на динамику цен в регионе продолжают влиять как общероссийские тенденции, так и локальные факторы. При этом развитие местного производства помогает сдерживать рост цен на отдельные категории продовольственных товаров.

Роман Лаврухин