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Вологодская область ввела выплату в 1 млн рублей для учителей в сельских школах

Губернатор Георгий Филимонов объявил о расширении мер поддержки молодых педагогов. Студенты вузов, совмещающие учебу с работой в школах, смогут претендовать на единовременную выплату в 1 млн рублей при трудоустройстве в сельские школы по программе «Земский специалист». Соответствующий закон утвержден на 66-й сессии Заксобрания.

Программа «Земский специалист» действует в области с 2024 года

Программа «Земский специалист» действует в области с 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Программа «Земский специалист» действует в области с 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также по инициативе главы области ужесточена ответственность за некачественную и несвоевременную уборку дворов — нарушения выделены в отдельный состав, что предполагает более строгие санкции при повторном проступке. Всего на сессии рассмотрено 27 вопросов, принято 22 закона, девять из которых инициированы губернатором.

Кирилл Конторщиков

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