Вологодская область ввела выплату в 1 млн рублей для учителей в сельских школах

Губернатор Георгий Филимонов объявил о расширении мер поддержки молодых педагогов. Студенты вузов, совмещающие учебу с работой в школах, смогут претендовать на единовременную выплату в 1 млн рублей при трудоустройстве в сельские школы по программе «Земский специалист». Соответствующий закон утвержден на 66-й сессии Заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Земский специалист» действует в области с 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Программа «Земский специалист» действует в области с 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также по инициативе главы области ужесточена ответственность за некачественную и несвоевременную уборку дворов — нарушения выделены в отдельный состав, что предполагает более строгие санкции при повторном проступке. Всего на сессии рассмотрено 27 вопросов, принято 22 закона, девять из которых инициированы губернатором.

Кирилл Конторщиков