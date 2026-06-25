Алена Беликова: перевозчики Ростова поздно сообщили о нехватке топлива

Проблемы с нехваткой топлива у автотранспортных предприятий Ростова-на-Дону удавалось урегулировать в течение часа — при условии, что руководство компаний своевременно обращалось в органы власти. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По её словам, основная трудность состояла в том, что предприятия запаздывали с информированием о возникших проблемах. Ограничения при этом вводились непосредственно топливными провайдерами и поставщиками.

«Хочется обратиться к компаниям-перевозчикам — сообщайте о проблемах. Если бы у нас была своевременная информация, мы бы отработали эту ситуацию ещё несколько дней назад. В данный момент все, у кого возникали вопросы по топливу, находятся в диалоге с нами и с минпромом», — заявила Беликова.

Министр провела параллель между сложившейся ситуацией и периодически возникавшим в России дефицитом гречки с сопутствующим ростом цен, который в том числе провоцировался ажиотажным спросом населения.

Ранее СМИ сообщали о нехватке топлива в Глубокинском ПАТП, обслуживающем маршруты в Каменском районе области.

Мария Хоперская