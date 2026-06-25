Песков: РФ оперативно рассмотрит запрос Венесуэлы о помощи в случае поступления

Россия пока не получала обращения от Венесуэлы о помощи в связи с землетрясением. Однако в случае поступления такие запросы будут оперативно рассмотрены. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если будут обращения от наших венесуэльских друзей, конечно же, они будут оперативно рассмотрены», — заявил господин Песков. Он также сообщил, что президент Владимир Путин не планирует созваниваться с венесуэльской коллегой Делси Родригес. Глава государства только что отправил в Каракас телеграмму с соболезнованиями по поводу землетрясения, отметил пресс-секретарь президента.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с разницей в минуту. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Власти сообщили о гибели 164 человек и 971 пострадавшем. Десятки зданий были разрушены. Направить спасателей в республику предложили США, Франция и Испания. Германия готова предоставить шесть военных самолетов для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений.

Что известно о последствиях землетрясений — в материале «Ъ».