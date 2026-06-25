Путин выразил соболезнования Венесуэле после землетрясения
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Об этом он написал в письме к временному президенту Венесуэлы Делси Родригес.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», — указано в тексте обращения.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с разницей в минуту. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Власти сообщили о гибели не менее 30 человек и свыше 700 пострадавших. В стране ввели чрезвычайное положение.
Что известно о последствиях землетрясений — в материале «Ъ».
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие 24 июня, стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года. Тогда землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 21 человека и разрушению около 300 зданий в Каракасе. Геологическая служба США присвоила землетрясениям красный уровень тревоги по числу погибших и прогнозирует, что экономический ущерб может составить до 20% ВВП страны. Одной из причин масштабных разрушений эксперты называют большое количество зданий, построенных в 1950-1960-х годах.
Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Работа метро и железнодорожных линий в Каракасе приостановлена, поврежден аэропорт Симона Боливара, из-за чего самолет Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Каракас, совершил вынужденную посадку в Панаме.
Ряд стран, включая США, Панаму, Катар, Кубу, Никарагуа, Турцию, Иорданию, Колумбию, Барбадос, Великобританию, Бразилию и Мексику, выразили солидарность с Венесуэлой и предложили помощь. Президент США Дональд Трамп поручил правительственным ведомствам подготовиться к оперативному реагированию и пообещал направить спасательные команды, гуманитарную и медицинскую помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прямого телефонного разговора Владимира Путина с Делси Родригес пока не планируется, но обращение Венесуэлы об оказании помощи будет оперативно рассмотрено.