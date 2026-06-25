Путин выразил соболезнования Венесуэле после землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Об этом он написал в письме к временному президенту Венесуэлы Делси Родригес.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия», — указано в тексте обращения.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с разницей в минуту. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Власти сообщили о гибели не менее 30 человек и свыше 700 пострадавших. В стране ввели чрезвычайное положение.

Что известно о последствиях землетрясений — в материале «Ъ».