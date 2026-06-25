К «Алым парусам» в центре Петербурга усилят контроль за крышами домов

В преддверии праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге усилят контроль за доступом на крыши домов в центральной части города. Основное внимание уделят объектам, где ранее фиксировали случаи руфинга и проведения нелегальных экскурсий. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед праздником выпускников власти усилят защиту крыш в центре Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Перед праздником выпускников власти усилят защиту крыш в центре Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По поручению городских властей проверки пройдут в 179 многоквартирных домах, расположенных в четырех центральных районах. Эти адреса находятся в зоне повышенного внимания из-за регулярного появления посторонних лиц.

Для усиления мер безопасности районным администрациям поручено назначить ответственных за каждый дом, ежедневно контролировать закрытие чердачных помещений, добиваться удаления рекламы нелегальных экскурсий через прокуратуру и передавать данные об организаторах в комитет по печати.

Кроме того, совместно с МВД планируется проводить контрольные мероприятия и усиливать техническую защиту зданий.

Отдельное внимание уделят развитию системы видеонаблюдения. С 2023 года камеры комплекса «Безопасный город» можно устанавливать на крышах за бюджетные средства при согласии собственников жилья. Однако пока такая возможность используется ограниченно: из 179 домов заявку подали только жители одного адреса — дома №34 на Наличной улице.

Матвей Николаев