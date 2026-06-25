Требования кредиторов к донскому производителю текстиля превысили 168 млн рублей

В третью очередь реестра требования кредиторов к донскому производителю текстильных изделий ООО «Снабтекс» включены требования двух кредиторов на 168 млн руб. Процедура наблюдения над компанией введена три месяца назад. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, требования ПАО Банк «ВТБ» по договору кредитования составляют 77,8 млн руб., АО АКБ «Новикомбанк» — 89,9 млн руб., ООО «Донспец» — 1,2 млн руб.

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Снабтекс» 11 марта 2026 года. Заявление в суд подал сам должник, указав задолженность в 56,8 млн руб. перед НКО «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области», ПАО Банк «ВТБ» и НКО «Гарантийный фонд Ростовской области».

Судебное заседание по результатам наблюдения назначено на 1 июля 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Снабтекс» зарегистрировано в Таганроге 31 января 2011 года. Компания занимается производством готовых текстильных изделий, кроме одежды. Учредитель — Антон Андреев. В 2025 году выручка организации снизилась на 90% — до 11,3 млн руб., а чистый убыток составил — 66,3 млн руб.

Наталья Белоштейн