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Песков об удалении VK из App Store, ретрансляторах в Белоруссии и землетрясении в Венесуэле

В Кремле хотят разъяснений от Apple после удаления приложения VK из App Store

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал удаление приложений холдинга VK из App Store, сообщения в СМИ о давлении России на Белоруссию, а также планы Великобритании по продаже российской нефти с захваченного танкера Smyrtos. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Об удалении VK из AppStore

  • Это ставит вопрос о ненадежности Apple как поставщика коммерческих услуг.
  • Решение Apple бьет по интересам десятков миллионов пользователей.
  • Необходимо получить разъяснения от App Store в связи с удалением приложений VK, если их не будет, то нужно делать выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
  • Для активных пользователей VK есть альтернатива — переход с Apple на Android.

О давлении на Белоруссию

  • Сообщения The Wall Street Journal о давлении России на Белоруссию с целью расширения участия Минска в конфликте с Украиной абсолютно не соответствуют действительности.
  • О ретрансляторах (которые по заявлению Зеленского были отключены в Белоруссии после ультиматума Киева. — «Ъ») лучше спрашивать Минск, а не президента Украины.

О сообщениях украинских СМИ о том, что Трамп якобы разрешил Киеву удары вглубь РФ

  • Не стоит верить украинским СМИ.

О возможных планах Британии по продаже российской нефти с захваченного танкера

  • Россия максимально задействует все возможные юридические инструменты против тех, кто попытается изъять, продать или купить нефть с захваченного Великобританией нефтяного танкера MV Smyrtos.
  • Это экспроприация нефти, добытой пиратскими методами.
  • Британское государство на протяжении всей истории не гнушалось пиратских методов.

О переговорах по Украине

  • В Москве ожидают продолжения диалога с Вашингтоном по тематике украинского урегулирования.
  • США понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченными в войну на одной из сторон, невозможно.
  • Москва высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию.
  • Трамп говорил, что по окончании конфликта с Ираном он сможет вернуться к урегулированию на Украине.

О планах Путина

  • Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России.
  • У Путина запланировано несколько встреч внутреннего характера, которые не будут публичными.

О землетрясении в Венесуэле

  • Телефонного разговора Путина с лидером Венесуэлы Дельси Родригес после землетрясения пока в планах нет.
  • Обращение Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения будет рассмотрено оперативно, если оно поступит.
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