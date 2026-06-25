Песков об удалении VK из App Store, ретрансляторах в Белоруссии и землетрясении в Венесуэле
В Кремле хотят разъяснений от Apple после удаления приложения VK из App Store
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал удаление приложений холдинга VK из App Store, сообщения в СМИ о давлении России на Белоруссию, а также планы Великобритании по продаже российской нефти с захваченного танкера Smyrtos. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Об удалении VK из AppStore
- Это ставит вопрос о ненадежности Apple как поставщика коммерческих услуг.
- Решение Apple бьет по интересам десятков миллионов пользователей.
- Необходимо получить разъяснения от App Store в связи с удалением приложений VK, если их не будет, то нужно делать выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
- Для активных пользователей VK есть альтернатива — переход с Apple на Android.
О давлении на Белоруссию
- Сообщения The Wall Street Journal о давлении России на Белоруссию с целью расширения участия Минска в конфликте с Украиной абсолютно не соответствуют действительности.
- О ретрансляторах (которые по заявлению Зеленского были отключены в Белоруссии после ультиматума Киева. — «Ъ») лучше спрашивать Минск, а не президента Украины.
О сообщениях украинских СМИ о том, что Трамп якобы разрешил Киеву удары вглубь РФ
- Не стоит верить украинским СМИ.
О возможных планах Британии по продаже российской нефти с захваченного танкера
- Россия максимально задействует все возможные юридические инструменты против тех, кто попытается изъять, продать или купить нефть с захваченного Великобританией нефтяного танкера MV Smyrtos.
- Это экспроприация нефти, добытой пиратскими методами.
- Британское государство на протяжении всей истории не гнушалось пиратских методов.
О переговорах по Украине
- В Москве ожидают продолжения диалога с Вашингтоном по тематике украинского урегулирования.
- США понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченными в войну на одной из сторон, невозможно.
- Москва высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию.
- Трамп говорил, что по окончании конфликта с Ираном он сможет вернуться к урегулированию на Украине.
О планах Путина
- Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России.
- У Путина запланировано несколько встреч внутреннего характера, которые не будут публичными.
О землетрясении в Венесуэле
- Телефонного разговора Путина с лидером Венесуэлы Дельси Родригес после землетрясения пока в планах нет.
- Обращение Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения будет рассмотрено оперативно, если оно поступит.