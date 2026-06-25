Песков об удалении VK из App Store, ретрансляторах в Белоруссии и землетрясении в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал удаление приложений холдинга VK из App Store, сообщения в СМИ о давлении России на Белоруссию, а также планы Великобритании по продаже российской нефти с захваченного танкера Smyrtos. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Об удалении VK из AppStore

Это ставит вопрос о ненадежности Apple как поставщика коммерческих услуг.

Решение Apple бьет по интересам десятков миллионов пользователей.

Необходимо получить разъяснения от App Store в связи с удалением приложений VK, если их не будет, то нужно делать выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.

Для активных пользователей VK есть альтернатива — переход с Apple на Android.

О давлении на Белоруссию

Сообщения The Wall Street Journal о давлении России на Белоруссию с целью расширения участия Минска в конфликте с Украиной абсолютно не соответствуют действительности.

О ретрансляторах (которые по заявлению Зеленского были отключены в Белоруссии после ультиматума Киева. — «Ъ») лучше спрашивать Минск, а не президента Украины.

О сообщениях украинских СМИ о том, что Трамп якобы разрешил Киеву удары вглубь РФ

Не стоит верить украинским СМИ.

О возможных планах Британии по продаже российской нефти с захваченного танкера

Россия максимально задействует все возможные юридические инструменты против тех, кто попытается изъять, продать или купить нефть с захваченного Великобританией нефтяного танкера MV Smyrtos.

Это экспроприация нефти, добытой пиратскими методами.

Британское государство на протяжении всей истории не гнушалось пиратских методов.

О переговорах по Украине

В Москве ожидают продолжения диалога с Вашингтоном по тематике украинского урегулирования.

США понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченными в войну на одной из сторон, невозможно.

Москва высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию.

Трамп говорил, что по окончании конфликта с Ираном он сможет вернуться к урегулированию на Украине.

О планах Путина

Президент проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России.

У Путина запланировано несколько встреч внутреннего характера, которые не будут публичными.

О землетрясении в Венесуэле