Ультиматум в огород соседа

Ультимативное требование Владимира Зеленского к Минску убрать с границы с Украиной расположенную там российскую военную технику вызвало тревогу в Белоруссии, где восприняли это как намерение Киева расширить зону вооруженного конфликта. В Минске опасаются, что украинское руководство может не ограничиться угрозами, и обещают решительный военный ответ на возможные провокации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны Республики Беларусь Фото: Минобороны Республики Беларусь

Заявление украинского президента было сделано 19 июня, когда он вернулся в Киев после интенсивных контактов с западными союзниками. Зеленский принял участие в саммите «семерки» в Эвиане, затем отправился в Брюссель на заседания Европейского совета и группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн». Там же прошла встреча Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте и главами оборонных ведомств Германии и Великобритании.

После консультаций с союзниками президент Украины и выдвинул свой ультиматум к соседнему государству.

Он дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский недвусмысленно пригрозил ударами по этим объектам на территории Белоруссии.

Кроме того, он потребовал прекратить поставки моторного топлива из Белоруссии в Россию. Тем самым украинский президент фактически потребовал от Минска отказаться от своих обязательств в рамках Союзного государства под угрозой вооруженной агрессии.

Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска вечером 20 июня. В своем обращении он заявил, что на территории Белоруссии вдоль границы установлено оборудование, которое помогает России наносить удары беспилотниками по украинской территории. По его словам, Украина выявила четыре таких ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. Зеленский утверждает, что это оборудование использовалось при атаках на Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, а также на объекты энергетики и железной дороги.

В Минске не считают совпадением тот факт, что президент Украины выступил со своим ультиматумом после консультаций с европейскими лидерами G7, НАТО и Евросоюза.«Европа взяла курс на эскалацию и расширение конфликта. Если когда-то начнется конкретный разговор о перемирии, Европа хочет говорить с позиции силы»,— заявил в беседе с “Ъ” бывший замначальника генштаба ВС Белоруссии, а ныне депутат белорусского парламента доктор военных наук Николай Бузин. Он напомнил, что лидеры «семерки» договорились нарастить поставки вооружений Украине и усилить антироссийские санкции, а на встрече группы «Рамштайн» был согласован очередной пакет военной помощи Украине на сумму $4 млрд.

По словам Николая Бузина, в Минске категорически не согласны демонтировать или отключать ретрансляторы на границе с Украиной. Само собой, не может идти и речи о прекращении поставок топлива в Россию и де-факто демонтаже Союзного государства.

«Уверен, что Республика Беларусь, заявив свою позицию, от нее не откажется»,— говорит депутат. Он не исключает, что Белоруссию намеренно пытаются втянуть в конфликт, и заявляет, что в этом случае республика сможет «обеспечить свою военную безопасность»: «У нас нет таких ресурсов, как у Российской Федерации, но у нас есть свои, и весьма серьезные, военные возможности. Если кто полезет с этого (украинского.— “Ъ”) направления, серьезные вещи полетят в ответ».

Глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий также расценил ультиматум Зеленского как провокацию, нацеленную на эскалацию. В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале, Леонид Слуцкий, в частности, отметил: «Ожидать, что "требования" Киева будут выполнены белорусской стороной, причем немедленно, было бы крайне самонадеянно. <…> Москва рассматривает угрозы для Минска — члена Союзного государства — как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli для неминуемого ответа ведущей ядерной державы?»

Андрей Смирнов