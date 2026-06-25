В Иране считают, что заявления Рубио грозят сорвать мирную сделку
Недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио грозят сорвать сделку по урегулированию конфликта вокруг Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного иранского источника. Тот назвал позицию Вашингтона «агрессивной».
«Агрессивная позиция США, продемонстрированная во время поездки Марко Рубио по странам Персидского залива, рискует поставить под угрозу с трудом заключенную сделку по прекращению войны»,— утверждает собеседник агентства.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий. Один из пунктов гласит, что Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие. 23 июня господин Рубио пригрозил, что США примут новые меры по Ирану, если республика откажется принять инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Тегеран отрицает, что брал на себя какие-либо обязательства по допуску к себе инспекторов.
Подробности — в материале «Ъ» «Туман переговоров».
Заявления госсекретаря США Марко Рубио об ужесточении мер в отношении Ирана являются частью его последовательной "жесткой" политики. Он активно выступал за ограничения иранской ядерной программы, включая обогащение урана, и не исключал военных операций США в случае необходимости. Марко Рубио также подчеркивал, что для США важно поддерживать дипломатические контакты с ядерными державами и стремиться к мирному урегулированию конфликтов, но при этом с позиции силы.
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе и урегулированию конфликта на Ближнем Востоке неоднократно сталкивались с трудностями. Так, Иран ранее передавал США предложения, включающие прекращение боевых действий, морской блокады, а также разблокировку замороженных активов. Однако США называли такие условия неприемлемыми и продолжали настаивать на отказе Ирана от обогащения урана и допуске инспекторов МАГАТЭ. В прошлом году гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) "пустой оболочкой", "соглашением, которое никто не соблюдает" после того, как США вышли из него в 2018 году.