В Иране считают, что заявления Рубио грозят сорвать мирную сделку

Недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио грозят сорвать сделку по урегулированию конфликта вокруг Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного иранского источника. Тот назвал позицию Вашингтона «агрессивной».

«Агрессивная позиция США, продемонстрированная во время поездки Марко Рубио по странам Персидского залива, рискует поставить под угрозу с трудом заключенную сделку по прекращению войны»,— утверждает собеседник агентства.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий. Один из пунктов гласит, что Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие. 23 июня господин Рубио пригрозил, что США примут новые меры по Ирану, если республика откажется принять инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Тегеран отрицает, что брал на себя какие-либо обязательства по допуску к себе инспекторов.

Подробности — в материале «Ъ» «Туман переговоров».