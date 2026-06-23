Рубио предупредил Иран о последствиях при несогласии на инспекции МАГАТЭ

США примут новые решения по Ирану, если республика откажется принять инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по прибытии в Абу-Даби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Lee / Pool / Reuters Фото: Eric Lee / Pool / Reuters

«Какой бы ни была их внутренняя политика, они, думаю, разберутся с ней. Но мы знаем, что они согласились сделать. И теперь они либо сделают это, либо нет,— сказал господин Рубио. — Если они этого не сделают, то президенту (США Дональду Трампу.— “Ъ”) придется принять некоторые решения».

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий. Один из пунктов гласит, что Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие. Телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. Дональд Трамп заявлял, что власти Ирана согласились на проведение инспекций ядерных объектов.