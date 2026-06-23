Рубио предупредил Иран о последствиях при несогласии на инспекции МАГАТЭ
США примут новые решения по Ирану, если республика откажется принять инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по прибытии в Абу-Даби.
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«Какой бы ни была их внутренняя политика, они, думаю, разберутся с ней. Но мы знаем, что они согласились сделать. И теперь они либо сделают это, либо нет,— сказал господин Рубио. — Если они этого не сделают, то президенту (США Дональду Трампу.— “Ъ”) придется принять некоторые решения».
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий. Один из пунктов гласит, что Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие. Телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. Дональд Трамп заявлял, что власти Ирана согласились на проведение инспекций ядерных объектов.
Заявление госсекретаря США Марко Рубио 23 июня 2026 года и его требования к Ирану вписываются в общую стратегию Вашингтона по иранской ядерной программе. США неоднократно заявляли о необходимости полного отказа Ирана от обогащения урана, хотя Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) позволяет государствам-участникам использовать ядерную энергию в мирных целях. Предложение США сводится к тому, чтобы Иран импортировал обогащенный уран для АЭС, а не производил его самостоятельно, а инспекторы МАГАТЭ имели полный доступ ко всем, включая военные, ядерным объектам. Это требование критикуется Ираном как нереалистичное и неприемлемое.
Позиция США ужесточилась после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году, что привело к наращиванию Ираном объемов обогащенного урана. На фоне усиления давления и недавних ударов по ядерным объектам Ирана со стороны США, 5 июня 2024 года Совет управляющих МАГАТЭ принял жесткую резолюцию, предложенную Великобританией, Францией и Германией, которая призывает Иран к более активному сотрудничеству с агентством. В этом контексте Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении своих обязательств и временно прекратил сотрудничество, угрожая нарастить обогащение урана до 93% в случае продолжения антииранской политики.