Кредиторы подали «Альянсу» зерновой счет

Требования шести кредиторов черкесского зернотрейдера ООО «Альянс» на сумму более 655 млн руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Процедура наблюдения в отношении компании была введена Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики 6 марта 2026 года по заявлению самого должника, указавшего на задолженность около 1 млрд руб. Эксперты считают, что с учетом объема требований и финансового состояния компании избежать банкротства ей будет крайне сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление ООО «Альянс» о признании себя несостоятельным поступило в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики 24 марта 2025 года. В числе кредиторов компания указала ООО «Агрокомплекс Ставропольский», ООО «Деметра Трейдинг», АО «Гранари Ресурсы», ООО «Каргилл», нескольких индивидуальных предпринимателей, ООО «ТД “Мегаполис”», Южный филиал ПАО «Росбанк», УФНС по КЧР и ПАО «Промсвязьбанк». Общий размер задолженности, заявленный должником, составил около 1 млрд руб.

Процедура наблюдения была введена 6 марта 2026 года сроком до 23 июня. Временным управляющим утвержден Мурат Бытдаев.

С марта по июнь 2026 года о требованиях к ООО «Альянс» заявили ПАО «Промсвязьбанк» — 106,9 млн руб., АО «Гранари Ресурсы» — 205,4 млн руб., ПАО «Банк ВТБ» — 105,7 млн руб., ООО «Деметра Трейдинг» — 41,9 млн руб., АО «Т-Банк» — 150,3 млн руб. Последней о претензиях на 48,4 млн руб. заявила УФНС России по Карачаево-Черкесской Республике. Требования кредиторов включены в третью очередь реестра.

По данным ФНС на 1 мая 2026 года, налоговая задолженность зернотрейдера составляла 52,9 млн руб.

Заседание, на котором суд должен был рассмотреть отчет временного управляющего о результатах наблюдения, планировалось на 23 июня. Однако собрание кредиторов не состоялось, в связи с чем рассмотрение дела перенесено на 8 августа 2026 года.

Ведущий юрисконсульт ООО «Юрэнергоконсалт» Данил Чендемеров считает такой перенос технической паузой, а не признаком улучшения положения должника.

«Если августовское заседание состоится, возможны два сценария: суд признает должника банкротом и откроет конкурсное производство на основании отчета временного управляющего и протокола нового собрания кредиторов либо, при наличии особых обстоятельств, еще раз продлит наблюдение в пределах установленного законом семимесячного срока»,— пояснил эксперт.

По его мнению, вероятность перехода дела к конкурсному производству остается высокой. «Суд ввел наблюдение по заявлению самого должника, который указал на долг около 1 млрд руб. Закон о банкротстве выделяет два ключевых признака несостоятельности — неплатежеспособность и недостаточность имущества. В данном случае просматриваются оба»,— отметил господин Чендемеров.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альянс» зарегистрировано в Черкесске 6 мая 2014 года. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал общества составляет 15 млн руб.

Финансовые показатели компании резко ухудшились. В 2025 году выручка ООО «Альянс» составила 102 тыс. руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток за тот же период достиг 37,3 млн руб.

Согласно данным Федерального казначейства, за время работы ООО «Альянс» один раз участвовало в госзакупках. В 2018 году компания поставила ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» озимую пшеницу на 17,8 млн руб.

Наталья Белоштейн