Шесть жителей Ростова осуждены за похищение и вымогательство

В Ростове-на-Дону вынесен приговор шести местным жителям, обвинявшимся в похищении человека, вымогательстве и неправомерном завладении автомобилем. Доказательства, собранные следственным отделом по Ворошиловскому району, суд признал достаточными для обвинительного приговора. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, в сентябре 2024 года фигуранты потребовали у двух жителей региона 1,2 млн рублей. Для этого они похитили одного из потерпевших и завладели его автомобилем. Удерживая мужчину в салоне машины, злоумышленники угрожали ему и наносили телесные повреждения, добиваясь передачи денег. Получив 300 тысяч рублей, преступники скрылись.

О случившемся в полицию сообщил очевидец. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все шестеро были установлены и задержаны. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Мария Хоперская