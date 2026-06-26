Стареть красиво

Президент Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. На это направлен нацпроект, запущенный в 2025 году. Медики считают поставленную цель достижимой для юга России, где средняя продолжительность жизни выше, чем по стране, — 74 года в Ставропольском крае и 75 лет — на Кубани. Для достижения цели в регионах усиливают профилактику заболеваний и повышают качество медицинских услуг..

Жители южных регионов России стараются как можно дольше оставаться здоровыми и социально активными

Фото: magnific.com

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в России в 2025 году. Ключевая цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. В Краснодарском крае в рамках нацпроекта в прошлом году заключено 180 контрактов на 3,3 млрд руб. За пять месяцев 2026 года — около 100 контрактов на 1,9 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года объем закупок не изменился.

«С начала действия проекта для медицинских учреждений Кубани, подведомственных министерству, закуплено более 230 единиц оборудования (в том числе 31 единица тяжелого оборудования). Кроме того, в рамках проекта пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, обеспечиваются лекарственными препаратами»,— рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В Ставропольском крае в прошлом году оформлено 225 контрактов на 1,4 млрд руб. За пять месяцев 2026 года подписано 95 контрактов на 1,1 млрд руб., что в денежном выражении в 2,6 раза превышает аналогичный показатель 2025 года. Такую информацию предоставили эксперты РТС-тендер (входит в российскую торговую платформу для бизнеса и государства В2В-РТС) со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Терапевт отделения гиперборической оксигенации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя Марина Назарова говорит, что средняя продолжительность жизни на Ставрополье несколько выше среднероссийских показателей: по данным на 2024 год — около 74 лет против 73 лет по России. По мнению эксперта, этому способствуют благоприятный климат с большим количеством солнечных дней в году, развитые сельское хозяйство (свежие овощи и фрукты доступны круглый год) и санаторно-курортный комплекс. Важную роль, добавляет врач, играют относительно высокий уровень развития медицины в крупных городах региона и традиции активного образа жизни у значительной части населения.

«За последние пять лет продолжительность жизни выросла на 1,5–2 года. Целевой показатель к 2030 году — 78 лет — выглядит достижимым при сохранении текущих темпов развития здравоохранения и профилактической медицины»,— считает Марина Назарова.

По словам эндокринолога клиники «Облик» Ксении Алексеевой, качество жизни в зрелом возрасте на Кубани и Ставрополье страдало из-за раннего угасания репродуктивной и эндокринной систем. «Сегодня ситуация меняется. Жители южных регионов крайне внимательны к эстетике и активному долголетию: высокий уровень инсоляции и южный менталитет стимулируют людей как можно дольше оставаться социально и визуально активными»,— отмечает врач.

Она считает, что целевые показатели нацпроекта вполне достижимы. «Мы видим это по динамике: за последние два года приток пациентов на сочетанные приемы "гинеколог—эндокринолог—косметолог" вырос. Люди поняли, что "стареть красиво и бодро" — это управляемый биологический процесс, а не лотерея»,— рассказывает Ксения Алексеева.

С коллегами соглашается главный врач клиники «Медси» в Краснодаре, кандидат медицинских наук Татьяна Войченко. Она напоминает, что по итогам 2025 года Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по качеству жизни.

«Продолжительность жизни на Кубани в 2025 году составила 76 лет. Сохранение позиций в пятерке лучших регионов и позитивная динамика прогнозов говорят о высокой вероятности достижения поставленных федеральным центром целей. В числе главных факторов успеха — высокое качество медицинского обслуживания, благоприятный климат и активное развитие социальной инфраструктуры»,— говорит Татьяна Войченко.

Средняя продолжительность жизни в России растет, но качество этих лет часто отстает, отмечает глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев. «Мы живем дольше, но с букетом хронических заболеваний, которые начинаются в 45–50 лет. Целевые показатели достижимы только при массовом внедрении превентивной медицины. Без сдвига фокуса с лечения на предупреждение заболеваний — нет»,— уверен эксперт.

Управляющий сети клиник «Здрава» Мария Мостовая обращает внимание на то, что продолжительность жизни в России все еще значительно короче, чем, например, в среднем по Европе. «Допускаю, что этому способствует невысокий уровень жизни людей в зрелом возрасте, а также низкая доступность медицины в сельской местности»,— говорит эксперт.

С акцентом на профилактику

В минздраве Краснодарского края поясняют, что национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» объединяет все сферы здравоохранения. «Достижение данных показателей возможно благодаря развитию профилактической медицины, увеличению количества лиц, приверженных здоровому образу жизни, доступности медицинской помощи и усилению кадрового обеспечения отрасли»,— поясняют в ведомстве.

Структура нацпроекта включает 11 федеральных проектов, в том числе направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. Главная цель — снижение смертности и повышение доступности и качества медицинской помощи больным.

По словам Феликса Гамзаева, ключевые факторы долголетия — это генетика (20–30%), образ жизни (питание, стресс, сон), экология и доступность качественной диагностики. У мужчин основной драйвер смертности — поведенческие риски и пренебрежение обследованиями, у женщин — гормональные изменения и стресс.

Татьяна Войченко добавляет, что в России основные причины смертности — это сердечно-сосудистые заболевания у мужчин, помноженные на игнорирование факторов риска, таких как высокое артериальное давление, злоупотребление куревом и алкоголем. Для женщин главная опасность связана с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми болезнями после менопаузы, когда исчезает защитный эффект эстрогенов.

По информации минздрава, ежегодно в ходе проведения профилактических мероприятий в Краснодарском крае выявляют свыше 200 тыс. новых случаев заболеваний. В структуре впервые выявленных лидируют болезни системы кровообращения (около 43% случаев), органов пищеварения (более 8%) и сахарный диабет (около 3%). При этом количество пациентов с сахарным диабетом в последние пять лет стабильно снижается.

В Краснодарском крае в 2025–2030 годах реализуют региональную программу «Кубанское долголетие». Об этом рассказали в министерстве труда и социального развития региона. Цель программы: улучшить положение граждан старшего поколения, укрепить их здоровье, увеличить период активного долголетия и продолжительность здоровой жизни. В 2025 году более 477 тыс. жителей вовлечено в «Кубанское долголетие» (физическую культуру и спорт, культурно-досуговые мероприятия и творческие проекты, волонтерское движение). Это 33,3% от общего количества людей старше трудоспособного возраста, при плановом показателе 28,7%

Рынок услуг в сфере активного долголетия в настоящее время развивается по двум основным направлениям, рассказывает Татьяна Войченко. С одной стороны, появляются высокотехнологичные и дорогие сервисы, с другой — активно внедряются доступные государственные программы. «В Краснодарском крае этот бизнес выглядит перспективно благодаря масштабной государственной поддержке, туристическому потоку и общему росту экономики региона. При этом с учетом демографического сдвига в сторону старения населения формируется колоссальный спрос на сохранение здоровья. Особенно прослеживается приоритет на сохранение когнитивного здоровья. Дискуссии на профильных форумах показывают, что поддержание ясного ума и памяти становится новой валютой XXI века. Бизнес, помогающий отсрочить когнитивные нарушения, будет особенно востребован»,— уверена главврач клиники «Медси».

Она добавляет, что старая модель «заболел — лечим» устаревает. На смену приходит проактивный подход: ранняя диагностика, управление рисками и продление периода активной, а не просто хронологической жизни.

«В Краснодарском крае нет специализированных профильных клиник по формированию активного долголетия. Чаще появляются узкие центры — скандинавская среда, йога для суставов, когнитивные тренажеры. Поэтому уровень конкурентности в сфере услуг по активному долголетию оценить сложно. Учитывая активный поток переезжающих предпенсионного и пенсионного возраста из северных и средних полос России, спрос на качественные медицинские услуги для старшего поколения будет только расти. От спроса будет зависеть и доходность этого направления бизнеса»,— рассказывает Татьяна Войченко.

На рынке активного долголетия спрос смещается от базового ухода к услугам, которые помогают дольше сохранять здоровье, самостоятельность и привычное качество жизни,— это профилактика, реабилитация, патронаж, досуговые и цифровые сервисы, рассказывает Мария Мостовая.

Глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев среди ключевых трендов называет геномную и молекулярную диагностику, рост популярности биохакерских чекапов среди людей 35–50 лет и внедрение ИИ в медицину.

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Фото: magnific.com

«Реальных игроков с собственной геномной лабораторией единицы, но конкуренция активная. Доходность выше, чем у традиционных медицинских или санаторно-курортных услуг, но входной порог высокий. Перспективность — огромная, так как рынок превентивной медицины в России, по оценкам наших аналитиков, заполнен менее чем на 10%. Он находится в стадии формирования, но демонстрирует положительную динамику благодаря государственным инициативам, технологическому развитию и растущему интересу населения к профилактике заболеваний»,— рассказывает эксперт.

Ограниченные возможности

Участники рынка заявляют о стабильном росте спроса на услуги в сфере активного долголетия. Так, в отделении гипербарической оксигенации (ГБО) городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя востребованность курсов ГБО для коррекции митохондриальной дисфункции, реабилитации после инсульта и инфаркта, профилактики возрастных когнитивных нарушений и других, направленных на повышение качества жизни старшего поколения, в 2025 году выросла на 25% в сравнении с 2024 годом, а в 2026 году — еще на 18% по отношению к аналогичному периоду предшествующего года.

При этом участники рынка медицинских услуг отмечают, что развитие бизнеса в сфере активного долголетия сдерживает ряд факторов. «Прежде всего, это дефицит квалифицированных кадров, высокая стоимость создания качественной инфраструктуры и ограниченная платежеспособность части аудитории. Кроме того, рынок тормозят низкая стандартизация услуг, недостаточная интеграция медицины, ухода и реабилитации, а также осторожность потребителей, для которых такие сервисы пока не стали массовой и привычной практикой»,— считает Мария Мостовая.

Марина Назарова добавляет к этому списку высокую стоимость медицинского оборудования, что мешает масштабированию услуг, а также недостаточную информированность населения о современных методах обеспечения активного долголетия. Кроме того, доступ к высокотехнологичной помощи ограничен в сельской местности.

Маргарита Синкевич