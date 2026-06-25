В Тюменской области введен режим беспилотной опасности
В Тюменской области объявили режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Александр Моор.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны!»,— написал губернатор.
Он напомнил, что тем, кто увидел беспилотный аппарат, необходимо уйти из зоны его видимости, а затем сообщить о нем по номеру 112. Распространять фото и видео беспилотников, их обломков, работы ПВО в регионе запрещено. Приближаться к обломкам БПЛА нельзя, поскольку это может быть опасно.
Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области и ХМАО — Югре, также он действует в Пермском крае и Челябинской области. Ранее в Тюменской области отразили атаку на Тюменский НПЗ.