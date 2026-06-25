В Югре объявили режим беспилотной опасности
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие»,— написал глава региона.
Жителям посоветовали не выходить из дома, не подходить к окнам и найти укрытие. Безопасное место не следует покидать до сигнала отмены беспилотной опасности.
В регионе возможны ограничения мобильной связи и интернета. Службы усилили контроль за воздушным пространством.
Глава региона напомнил, что обломки БПЛА запрещено перемещать или трогать. Жителям Югры нельзя снимать работу ПВО или беспилотников, о подозрительных объектах нужно сообщать на номер 112.
Ранее режим беспилотной опасности объявили в Свердловской области. В регионе возможны ограничения связи и мобильного интернета.