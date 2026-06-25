В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Предпупреждение в своих социальных сетях опубликовал глава региона Денис Паслер.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,— указано в сообщении.
В регионе могут быть введены ограничения мобильного интернета. Жителям напомнили не подбирать осколки беспилотников, не снимать их работу и работу ПВО, о подозрительных объектах сообщать на номер 112.