Заксобрание заблокировало проект строительства складов под Новосибирском

Законодательное собрание Новосибирской области отклонило предложенный губернатором законопроект, предполагающий перевод 53 га сельскохозяйственных земель в другой статус для строительства складского комплекса. Сессия приняла такое решение 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Комитет три раза рассматривал на своих заседаниях данный законопроект. Депутаты выезжали на место, смотрели участки, которые предлагаются. Говорится (в документах инициатора проекта.— «Ъ»), что к посеву они не пригодны, но при этом там прекрасно растет то ли овес, то ли пшеница»,— заявил в ходе обсуждения председатель комитета областного парламента по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

Как писал «Ъ-Сибирь», ООО «Терминал Северо-Запад» планирует построить на принадлежащих ему трех участках сельхозземель в Толмачевском сельсовете складской комплекс класса А площадью 150 тыс. кв. м. Объем инвестиций оценивается в 11 млрд руб. Министерство сельского хозяйства РФ, в свою очередь, рекомендовало сохранить статус участков как земель сельхозназначения.

Валерий Лавский