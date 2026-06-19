Новосибирское заксобрание может не согласовать перевод 53 га для складов

Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям законодательного собрания Новосибирской области планирует рекомендовать региональному парламенту отклонить проект закона, предусматривающий изменение категории трех земельных участков для размещения на них складов ООО «Терминал Северо-Запад». Это следует из проекта решения комитета.

«Заключение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о нецелесообразности перевода данного земельного участка в другую категорию»,— указано в качестве одной из причин такой рекомендации. Заседание комитета запланировано на 25 июня перед началом сессии заксобрания, в повестку дня которой внесен законопроект.

Согласно сопроводительным документам, «Терминал Северо-Запад» обратился в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области с ходатайством о переводе принадлежащих ему трех участков сельхозземель в Толмачевском сельсовете Новосибирского района. Их общая площадь составляет около 53 га. Компания намерена построить на них складской комплекс класса А площадью 150 тыс. кв. м. Объем инвестиций оценивается в 11 млрд руб. «Оснований для отказа в переводе данных земельных участков не имеется»,— говорится в пояснительной записке департамента.

Минсельхоз РФ, в свою очередь, направил отзыв на законопроект, в котором сообщил о «целесообразности сохранения установленных категории земель и вида разрешенного использования земельного участка».

В пакете документов к рассмотрению вопроса на сессии заксобрания содержатся два проекта постановления. Один предполагает отклонение закона, второй — принятие его в первом чтении, чтобы затем «направить проект закона всем субъектам права законодательной инициативы в законодательном собрании Новосибирской области, предложить им внести свои поправки к проекту закона… ко второму чтению».

Валерий Лавский