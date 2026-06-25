АТОР: информации о пострадавших в Венесуэле туристах из России нет
У Ассоциации туроператоров России (АТОР) нет информации о пострадавших российских туристах при землетрясениях в Венесуэле. По данным АТОР, основное направление для россиян в Венесуэле — остров Маргарита. Однако чартерные программы туда прекращены с декабря 2025 года.
Согласно пресс-релизу ассоциации, территория Маргариты практически не повреждена при подземных толчках. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками. Туроператоры также не получали сведений о пострадавших россиянах.
«По предварительным данным, организованных российских туристов в пострадавшем Каракасе также нет. При этом в столице могут находиться самостоятельные путешественники из России и постоянно проживающие там соотечественники»,— добавили в АТОР.
В Венесуэле ночью зафиксировали два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Погибли более 30 человек, пострадали свыше 700. Поврежден аэропорт Каракаса, он временно не работает. В городе также закрыты метро и железнодорожные линии. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
Событиям 25 июня 2026 года в Венесуэле предшествовала нестабильная обстановка, из-за которой Минэкономразвития РФ ещё в январе 2026 года рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в эту страну на фоне «вооруженной агрессии США». МИД РФ также выпускал аналогичное заявление, призывая к недопущению эскалации и выражая глубокую озабоченность активными военными действиями США в регионе, включавшими удары по гражданским и военным объектам, а также захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
К декабрю 2025 года количество российских туристов на курортах Венесуэлы значительно сократилось. Авиакомпания Conviasa в начале января 2026 года отменила рейсы из Москвы в Порламар (остров Маргарита) через Каракас из-за серии взрывов в Каракасе и других частях страны. В связи с нестабильной обстановкой Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее сообщала, что в стране уже нет организованных российских туристов, поскольку их выезд был организован до Нового года. На момент событий с землетрясениями, основное туристическое направление для россиян — остров Маргарита — уже не обслуживался чартерными программами, прекращенными с декабря 2025 года.