АТОР: информации о пострадавших в Венесуэле туристах из России нет

У Ассоциации туроператоров России (АТОР) нет информации о пострадавших российских туристах при землетрясениях в Венесуэле. По данным АТОР, основное направление для россиян в Венесуэле — остров Маргарита. Однако чартерные программы туда прекращены с декабря 2025 года.

Согласно пресс-релизу ассоциации, территория Маргариты практически не повреждена при подземных толчках. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками. Туроператоры также не получали сведений о пострадавших россиянах.

«По предварительным данным, организованных российских туристов в пострадавшем Каракасе также нет. При этом в столице могут находиться самостоятельные путешественники из России и постоянно проживающие там соотечественники»,— добавили в АТОР.

В Венесуэле ночью зафиксировали два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Погибли более 30 человек, пострадали свыше 700. Поврежден аэропорт Каракаса, он временно не работает. В городе также закрыты метро и железнодорожные линии. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.