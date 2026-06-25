Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет без зрителей

Доступ публики на генеральную репетицию праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня не предусмотрен, сообщил ТАСС вице-губернатор Борис Пиотровский. Техническая подготовка пройдет с 20:00 до 02:30. С 19:00 в центре города введут ограничения для транспорта и пешеходов, будут закрыты Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Власти просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Благовещенский мост откроют в 20:35 для выезда жителей из центра. Ранее в городе уже вводились масштабные ограничения движения, а Эрмитаж объявил о сокращении часов работы 27 июня.

Кирилл Конторщиков