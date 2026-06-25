Эрмитаж сократит время работы 27 июня из-за «Алых парусов»

Государственный Эрмитаж объявил о вынужденном сокращении часов работы 27 июня — в день проведения праздника выпускников «Алые паруса». Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова будут открыты до 16:00, кассы закроются в 15:00. Проходы по Дворцовой набережной и площади будут ограничены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Горожан и туристов просят заранее планировать посещение музея

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Горожан и туристов просят заранее планировать посещение музея

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Посетители смогут войти и выйти через главные ворота, Комендантский подъезд Зимнего дворца и Шуваловский проезд с Миллионной улицы. Выход на набережную будет открыт только до 14:00. В Главный штаб можно будет попасть под аркой и со стороны набережной Мойки. В Зимнем дворце Петра I пройдут лишь две экскурсии — в 12:00 и 12:30. Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» и Музей фарфорового завода продолжат работу в обычном режиме.

Кирилл Конторщиков